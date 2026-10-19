Рак-вселенец в Ленобласти привлек внимание ученых
На реках Ленинградской области продолжается мониторинг инвазивного вида раков. В задачи ученых входит уточнение объемов десятиногого вселенца и оценка рисков, которые он может нести для экосистемы местных водоемов.
В первой половине октября специалисты Санкт‑Петербургского филиала ВНИРО провели масштабные полевые исследования в Ленинградской области. В фокусе внимания ученых оказались десятиногие ракообразные. Работы стали продолжением наблюдений, выполненных в мае и июле в пределах водосбора озерно‑речной системы Вуоксы.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, исследования проводились на трех модельных участках, где ранее был зафиксирован инвазивный сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus).
Участники экспедиции детально изучили водную растительность, отобрали пробы фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, воды и грунта — для последующего анализа и оценки условий обитания чужеродного вида. Особое внимание уделили содержанию фотосинтетических пигментов, чтобы точнее понять экологическую обстановку в водоемах.
Для учета численности сигнального рака исследователи выставили 60 ловушечных станций — в результате удалось отловить 29 экземпляров.
Собранные материалы помогут уточнить количественные показатели инвазивного вида и оценить риски, которые несет распространение инвазивных ракообразных для экосистемы трансграничных водных объектов Ленинградской области.
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