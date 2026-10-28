Как дела с иваси — новая сводка от ученых

Российский флот так и не начал работать на промысле сардины-иваси и скумбрии в районе южных Курильских островов. А в подзоне Приморье эту рыбу на прошедшей неделе добывали уже пять судов.

Специалисты представили свежий обзор с пелагической путины. Сайру ловили два судна РФ — «Леда 777» и «Надежный 1». Из-за плохой погоды отечественный и иностранный флот в северо-западной части Тихого океана не вел промысел пелагических объектов, штормовал, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, нарастающий российский вылов сайры на 25 октября составил 358 тонн.

Зарубежные сайроловы на 17 октября освоили более 34 тыс. тонн. Это 29,6% от рекомендованного вылова сайры в открытых водах.

В водах Приморья продолжаются подходы косяков сардины и скумбрии, которые облавливают с берега и лодок, а также ставными неводами.

В прошедшую неделю промысел вели суда «Кировка», «Тихменево», «Экарма», «Октябрь» и «Узон» в заливе Петра Великого. Уловы составили 1,1-42,4 тонны в сутки, в среднем — 23,3 тонны.

На 25 октября нарастающий вылов сардины в водах Приморья достиг 2798 тонн, за неделю поймали 677 тонн. Нарастающий вылов скумбрии составил 14 тонн.

Продолжаются подходы голубого тунца, любительский лов которого начался в конце мая и ведется до сих пор.

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