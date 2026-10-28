Четыре миллиона тонн уловов на подходе

Российский вылов с начала года превысил 3,93 млн тонн. Около 80% этого объема обеспечил Дальневосточный бассейн — в первую очередь благодаря хорошим уловам минтая и сельди.

Минтая на Дальнем Востоке освоили более 1,94 млн тонн (+34,8 тыс. тонн к уровню 2025 г .). Вылов тихоокеанской сельди достиг уже 602 тыс. тонн (+146,9 тыс. тонн), трески — 102,5 тыс. тонн (+3,1 тыс. тонн), камбал — 58,2 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне суммарные уловы предприятий составили 281,6 тыс. тонн. На промысле ключевого объекта — трески — добыто 120,5 тыс. тонн, пикши поймали 59,5 тыс. тонн (+10 тыс. тонн).

Рыбаки Западного бассейна освоили 57,9 тыс. тонн рыбы, в том числе 35,2 тыс. тонн шпрота (+2 тыс. тонн) и 15,8 тыс. тонн балтийской сельди (салаки).

В Азово-Черноморском бассейне уловы подросли до 24 тыс. тонн, половина из них приходится на хамсу — 12,5 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне добыто уже 50,7 тыс. тонн. Вылов кильки составил 14,4 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 12,4 тыс. тонн.

В исключительных экономзонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российским флотом освоено свыше 378,9 тыс. тонн водных биоресурсов.

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