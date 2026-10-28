В Минэке отметили потенциал российской кухни

В 2025 г. гастрономия обеспечила 513,9 млрд рублей валовой добавленной стоимости (ВДС) российской экономики — около 6,22% показателя креативного сектора. Об этом рассказала директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Анастасия Золотухина.

Представитель Минэка выступила на конференции-дискуссии «Русская кухня: от стандарта к рынку» в рамках международной выставки «ПИР Экспо».

По словам Анастасии Золотухиной, гастрономия входит в пятерку креативных индустрий, которые формируют основную часть ВДС сектора.

«Поэтому развитие отрасли важно не только для сохранения кулинарных традиций, но и для экономики страны. Одним из направлений развития становится продвижение русской кухни через туризм. Региональные блюда могут стать самостоятельной причиной для поездки и частью туристического маршрута. Это создает дополнительные возможности для ресторанов и местных производителей», — добавила директор департамента.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, такие задачи закреплены в Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 г . Документ предусматривает в том числе популяризацию русской кухни и кухонь народов России, создание гастрономических брендов регионов и их включение в туристические маршруты.

«Российская кухня — это не только наша культурная идентичность, но и серьезный экономический потенциал. За каждым региональным блюдом стоят местные производители, сельское хозяйство, рабочие места и целые цепочки бизнеса. Развивая национальную гастрономию, мы поддерживаем отечественных производителей, создаем новые возможности для ресторанной отрасли и привлекаем туристов», — подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Еще одним направлением обсуждения стало участие государства в продвижении русской кухни. Участники рассмотрели возможности ее более широкого представления на государственных, международных и крупных деловых мероприятиях. Также обсуждалось применение действующих законодательных механизмов при организации питания и закупке кейтеринговых услуг.

В Минэке обратили внимание, что для согласования этой деятельности уже создана рабочая группа по гастрономии при Координационном совете по вопросам развития креативных индустрий. Она является площадкой для совместной работы государства, бизнеса и отраслевых объединений. Члены рабочей группы собирают предложения и готовят меры поддержки ресторанной отрасли.

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