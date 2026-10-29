Росрыболовство рассказало о промысловом партнерстве с Африкой

В Москве проходит III саммит «Россия — Африка». Рыбное хозяйство — направление, в котором российско-африканское партнерство уже приносит практические результаты, отметили в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Межправительственные соглашения уже заключены с восемью странами, в том числе Марокко, Мавританией, Сенегалом, Гвинеей-Бисау, Сьерра-Леоне и Намибией. Взаимодействие охватывает промысел, научные исследования, подготовку специалистов и сохранение водных биоресурсов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В фокусе особого внимания — Мавритания и Марокко, подчеркивает федеральное агентство.

В зоне Марокко российские пользователи добывают скумбрию, ставриду, сардину, анчоуса. Квота на 2026 г . составляет 54 тыс. тонн. При улучшении промысловой обстановки возможно увеличение добычи до 100 тыс. тонн.

В зоне Мавритании объемы вылова не квотируются, российские рыбаки работают по коммерческим контрактам. Здесь добывают сардинеллу (более крупную, чем сардина, рыбу), скумбрию и ставриду.

Ранее прошла Большая африканская экспедиция Росрыболовства, в которой участвовали два научно-исследовательских судна Атлантического филиала ВНИРО. На борту вместе с российскими группами работали ученые африканских стран. Получен уникальный материал о состоянии запасов, отметили в ФАР.

26 октября «Атлантида» приступила к новым исследованиям у берегов Марокко. В течение 45 дней специалисты будут оценивать состояние запасов сардины, скумбрии, ставриды и анчоуса.

География сотрудничества продолжает расширяться. В пресс-службе напомнили, что на полях Международного рыбопромышленного форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с представителями Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Мозамбика, Мавритании и Кот-д’Ивуара. Стороны обсудили развитие промысла, совместные научные исследования, подготовку кадров и мониторинг морских акваторий.

В частности, обратили внимание в ведомстве, Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российского флота, в том числе для промысла тунца.

Также прорабатываются новые договоренности с ЮАР, Экваториальной Гвинеей, Ганой и Кот-д’Ивуаром, сообщили в Росрыболовстве.

Читайте также: Российскую рыбопродукцию масштабно презентуют в Циндао

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews