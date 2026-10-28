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Российская экспозиция пользуется большой популярностью. Фото пресс-службы ESG

Российскую рыбопродукцию масштабно презентуют в Циндао

В Циндао открылась China Fisheries and Seafood Expo — международная выставка рыболовства, морепродуктов и технологий. В этом году национальный павильон России отмечает здесь первый — 10-летний — юбилей.

Принимающая сторона поздравила организаторов и экспонентов российского павильона с этой важной датой в ходе официального обхода. Он традиционно начался с осмотра экспозиции РФ в выставочном зале B7.

Делегацию китайского правительства возглавил член Народного политического консультативного совета КНР Ма Юсянь, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства. Гостей встретили директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, директор Центра российско-китайского сотрудничества ВНИРО Алексей Гайдуков, руководитель представительства Росрыболовства в Китае Сергей Михеев и генеральный директор компании Expo Solutions Group (организатора российского павильона) Иван Фетисов.

Российский национальный павильон посетила делегация правительства КНР. Фото пресс-службы ESG

Вместе они попробовали блюда с икрой минтая в дегустационной зоне Ассоциации добытчиков минтая, осмотрели аквариум с живыми крабами на стенде группы компаний «Русский краб», а на стенде ГК «Антей» — продегустировали крабовую продукцию. По завершении обхода экспозиции члены делегации также посетили стенд Российского морского регистра судоходства.

Иван Фетисов рассказал о планах по дальнейшему расширению участия и организации еще более масштабной национальной экспозиции в следующем году — в честь 30-летия выставки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, в юбилейный год российский павильон достиг новых рекордов: на площади свыше 1,6 тыс. кв. м расположилось более 60 экспонентов со всей страны. Это рыбопромышленные, крабодобывающие и перерабатывающие компании, ключевые дистрибьюторы рыбной продукции, логистические предприятия, поставщики рыбного жира, муки, кормов и компонентов, ассоциации и организации.

Впереди — три дня деловых встреч, презентаций и переговоров с зарубежными партнерами. Так, в этом году специально для знакомства с российской продукцией выставку посетит делегация ритейлеров КНР.

В этом году российский павильон достиг новых рекордов. Фото пресс-службы ESG

«За десять лет работы российского павильона в Циндао многое изменилось: условия торговли, ожидания потребителей и сама структура мирового рыбного рынка. Но в отношениях с КНР главное осталось неизменным: чтобы работать на китайском рынке, нужно быть именно здесь, понимать своего партнера и выстраивать сотрудничество последовательно», — подчеркнул Иван Фетисов.

Он добавил, что российский павильон — это не площадка для разовой презентации продукции, а система продвижения, которая сложилась благодаря многолетней работе и приносит участникам результаты. «Нынешние рекорды по площади и количеству экспонентов это подтверждают», — отметил руководитель ESG.

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Fishnews

  • Российская экспозиция пользуется большой популярностью. Фото пресс-службы ESG
  • Гости угостились блюдами с икрой минтая в дегустационной зоне АДМ. Фото пресс-службы ESG
  • Аквариум с живыми крабами на стенде группы компаний «Русский краб». Фото пресс-службы ESG
  • Группа компаний «Антей» попотчевала гостей крабовыми деликатесами. Фото пресс-службы ESG
  • Представители рыбной отрасли Китая знакомятся с российской продукцией. Фото пресс-службы ESG
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