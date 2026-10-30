Креветочным браконьерам на Херсонщине готовят обвинение

В Херсонской области троих жителей города Геническа задержали с крупным нелегальным уловом черноморской креветки. Согласно экспертизе, причиненный ущерб превысил 32 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением самоходного плавсредства и запрещенных орудий лова, а также с причинением особо крупного ущерба).

Злоумышленников поймали на берегу залива Сиваш сотрудники транспортной полиции. У задержанных изъяли 800 кг черноморских креветок — около 700 тыс. экземпляров, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

С обвиняемых взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также на их имущество наложен арест для обеспечения возмещения ущерба. Дело передали в Херсонскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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