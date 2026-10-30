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Ключевые задачи для Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудили на общем собрании АРСО

Вызовы от природы и не только: что обсудили рыбопромышленники на Сахалине

Адаптация правил рыболовства под изменения ресурсной базы остается одной из ключевых задач для Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Это важно с точки зрения сохранения запасов и, конечно, с точки зрения эффективности промысла при тех вызовах, с которыми столкнулись добытчики.

Нынешний год стал очень сложным по лососю, отметил на общем собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области президент объединения Максим Козлов. Напомним, что в островном регионе удалось поймать всего порядка 12 тыс. тонн тихоокеанских лососей, причем не порадовала не только горбуша, но и кета.

Негативные тенденции с красной рыбой — серьезный вызов для рыбного хозяйства и смежных отраслей Дальнего Востока и Сахалинской области, считает руководитель АРСО.

Он отметил, что объединение уже обсуждает с областными властями пути сохранения предприятия. Один из серьезных вопросов: что будет с лососевыми рыбоводными заводами. По мнению Максима Козлова, ЛРЗ важно не потерять, чтобы регион не утратил своих наработок к тому времени, когда негативная ситуация с лососем изменится. «Я считаю, что это должно быть хорошей мерой экономической поддержки и предприятий, а еще и — самое главное — биологической составляющей для возможности дальнейшего воспроизводства», — рассказал президент ассоциации.

Тревожит не только лосось, сообщает корреспондент Fishnews. Вновь не подошла в этом году в традиционные районы промысла сардина-иваси, возможности добычи этой рыбы в подзоне Приморье по-прежнему ограничены. Вообще по ощущениям в природе идут глобальные изменения. В таких условиях важно обсудить с участием специалистов перспективы по разным видам водных биоресурсов, отметили в АРСО.

Позитива в не слишком оптимистичную картину добавила сахалино-хоккайдская сельдь. Пока основные объемы добываются в Восточно-Сахалинской подзоне, но есть будущее в этом плане и у других промысловых районов, отметил Максим Козлов. Ассоциация подписала с наукой масштабную трехлетнюю программу по изучению сахалино-хоккайдской популяции, в том числе и для того чтобы оценить эти возможности.

Отреагировать на рост запасов помогла и настройка правил рыболовства. Работа по адаптации этого документа к изменениям ресурсной базы остается одной из ключевых задач ассоциации. И речь, конечно, не только о сельди. Так, помогла предприятиям корректировка по прилову минтая в ставные невода при промысле лососей на северных Курильских островах. На собрании были затронуты вопросы внесения новых изменений в правила.

Отраслевое объединение продолжает участвовать в описании границ рыболовных участков по актуальным требованиям — об этой работе рассказал вице-президент АРСО Павел Колотушкин. Через ассоциацию сформированы паспорта 269 РЛУ. В регионе ждут согласования областного перечня участков федеральным ведомством. Планируется использовать и возможности нового закона об уточнении границ РЛУ — он вступит в силу с сентября следующего года.

Практически ни одно собрание отраслевых объединений не обходится без темы квот на вылов. Не стала исключением и встреча предприятий АРСО. 2033 г., когда должны будут заключаться договоры на новый период, не так далеко, как может показаться на первый взгляд, обратил внимание президент ассоциации. Отметили на собрании и то, насколько важно для региона и его рыбной отрасли сохранить доли квот на добычу морепродуктов: ранее удалось не допустить перераспределения этих ресурсов на аукционах. И это и рабочие места, и будущее производство на отдаленных территориях.

Сейчас в составе Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области 49 участников, в этом году в организацию вступила еще одна компания.

«Мы продолжаем занимать активную позицию по отстаиванию интересов наших предприятий в островном регионе и на федеральном уровне», — подчеркнул Максим Козлов.

Объединение усилий на площадке ассоциации — как раз возможность решать непростые задачи и добиваться больших результатов. В следующем году АРСО исполнится десять лет. Руководство организации пригласило предприятия принять участие в проекте к юбилею: делиться материалами об истории рыбного хозяйства Сахалинской области и людях, которые вносили и вносят вклад в жизнь отрасли. Это — возможность рассказать об общем деле будущим поколениям, отметил президент АРСО.

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  • Ключевые задачи для Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудили на общем собрании АРСО
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
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