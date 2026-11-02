В страну ограничили ввоз оборудования для связи через иностранные спутники

Правительство запретило ввоз в страну радиоэлектронных средств для передачи и приема волн от космических объектов связи иностранных государств, не имеющих решения профильной госкомиссии о выделении полос радиочастот. Мера пока предусмотрена на полгода.

Запрет на ввоз радиоэлектронных средств предусмотрен постановлением от 31 октября 2026 г. № 1444. Документ вступил в силу с 1 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение распространяется на коды ТН ВЭД ЕАЭС 8517 61 000 2, 8517 61 000 8, 8517 61 000 9, 8517 61 000 0.

Контролировать выполнение запрета должны Федеральная таможенная служба и Федеральная служба безопасности.

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