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Новости экономики: трехлетний бюджет и поправки в НК прошли первое чтение, сотрудничество с Африкой обсудили на саммите

Новости экономики: трехлетний бюджет и поправки в НК прошли первое чтение, сотрудничество с Африкой обсудили на саммите

Госдума в первом чтении приняла федеральный бюджет на 2027-2029 гг., а также поправки в Налоговый кодекс. Участники саммита Россия — Африка обсудили перспективы роста товарооборота и укрепления экономического сотрудничества.

Трехлетний бюджет

Законопроект о федеральном бюджете на три года депутатам Госдумы представил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, сообщили Fishnews в пресс-службе нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что ключевые приоритеты бюджета сохранены: «Это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, решение задач специальной военной операции, обеспечение победы в СВО и вопросы достижения поставленных президентом национальных целей развития».

Особо Антон Силуанов отметил, что документ реалистичен и сбалансирован. «Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти «Юралс» снижается с 59 до 50 долларов за баррель, доля нефтегазовых доходов не превысит 17% всех доходов», — сказал вице-премьер.

По его словам дефицит бюджета запланирован на безопасном уровне — порядка 2% ВВП, а уровень госдолга сохранится под контролем.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в своем выступлении обратил внимание на темпы роста экономики. Он напомнил, что экономика России за 2023–2025 гг. выросла более чем на 10%, что в 1,2 раза выше, чем в США, в 2,5 раза выше, чем во Франции, в 3,5 раза выше, чем в еврозоне, и почти в 5 раз выше, чем в Японии.

Налоговые изменения

Законопроект, направленный на реализацию основных направлений налоговой политики на ближайшие три года, на заседании Госдумы представил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Документом уточняется законодательство по отдельным налогам и сборам, а также вводится ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования», — рассказал Алексей Сазанов.

Так, предусматриваются поправки для снижения административной нагрузки и упрощения взаимодействия с налоговыми органами, а также обеспечения полноты учета налоговой базы.

Для компаний вводится особый порядок учета расходов на защиту производств и населения от внешних угроз, сообщили в пресс-службе Минфина.

Отдельно Алексей Сазанов остановился на мерах для повышения справедливости уровня налогообложения и обеспечения принцип равенства налогообложения. Законопроектом вводится единая прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22% для всех основных доходов граждан, в том числе пассивных. Это позволит одинаково облагать доходы вне зависимости от их источника, обратили внимание в министерстве.

Удвоение торговли с Африкой

За три года взаимная торговля России и Африки выросла более чем на 10%. РФ расширила поставки и начала закупать больше фруктов, овощей, орехов и кофе, в том числе замещая продукцию из западных стран, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Цель — к 2030 году увеличить торговлю вдвое, с 27 млрд до 50 млрд долларов. Для этого работаем над заключением соглашений о зонах свободной торговли с Тунисом, Марокко, Египтом. Ведем диалог с Африканской континентальной зоной свободной торговли и Южноафриканским таможенным союзом», — заявил министр экономического развития Максим Решетников на саммите Россия — Африка.

По его словам, главным механизмом продвижения совместных проектов и регулярной «сверки часов» по всему перечню двусторонней повестки остаются межправительственные комиссии.

Пути сотрудничества

«Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет, уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу. Для решения этих задач готовы и далее сообща с вами работать по всем этим направлениям», — заявил президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка.

Говоря об экономическом партнерстве, в качестве перспективного направления он назвал аграрную сферу.

«Россия — стабильный поставщик продовольствия и продукции аграрного комплекса на африканские рынки, и это является конкретным, осязаемым вкладом в обеспечение продовольственной безопасности всей Африки», — цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

Главы некоторых африканских стран выразили пожелание сотрудничать в том числе в морской сфере.

Так, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани проинформировал Владимира Путина о том, что в 2027 г. Коморы будут продвигать морские инициативы, и попросил поддержки.

Отвечая коллеге, российский президент выразил заинтересованность в том, чтобы познакомиться поближе с идеями по поводу развития морской деятельности.

«Хочу сказать, что здесь, наверное, самое главное — обеспечить всем нам выполнение основополагающих норм Международного морского права и обеспечивать свободу судоходства. Это должно касаться всех регионов мира», — подчеркнул Владимир Путин.

А президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого призвал укреплять сотрудничество «перед лицом незаконной миграции, организованной преступности трансграничного характера, морской безопасности и незаконного рыболовства».

Читайте также: Россия и африканские страны договорились о партнерстве в рыбном хозяйстве

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