Крабовые конечности прошли проверку для продажи внутри страны

С начала года Приморский филиал учреждения «АПК НАЦРЫБА» подтвердил соответствие требованиям регламентов и стандартов России более 1,3 тыс. тонн крабовых конечностей. Все партии выпустили в оборот.

Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса (АПК НАЦРЫБА) поделился данными о проверках крабовой продукции практически с начала года — с 12 января по 30 октября.

Поступали конечности краба разных видов — равношипого, стригунов опилио, бэрди, ангулятуса, красного. Продукцию исследовали на наличие паразитов, соответствие органолептическим показателям, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Больше всего в лабораторию поступило комплектов конечностей стригуна опилио: более 503,1 тонны свежемороженых и свыше 465 тонн варено-мороженых.

Продукция предназначалась для реализации в России.

Специалисты Владивостокской лаборатории подтвердили соответствие комплектов техрегламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

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