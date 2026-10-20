Промысел краба опилио переждет холода

Минсельхоз представил проект приказа о дополнительном ограничении промышленного лова краба-стригуна опилио в Западно-Беринговоморской зоне на 2026-2027 гг.

Документ размещен на портале regulation.gov.ru, передает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году специализированный промысел краба опилио в Западно-Беринговоморской зоне предлагается запретить с начала декабря, в 2027 гг. — с 1 января по 1 марта.

Западноберинговоморская популяция опилио находится на стабильно низком уровне и предложенные меры нацелены на ее восстановление, говорится в биологическом обосновании ограничений. Предполагается, что отказ от промысла в самое холодное время года поможет сократить смертность особей, которых рыбаки возвращают в море.

Запрет вводился и на декабрь-февраль 2025-2026 гг.

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