Торги: акватории для промысла КМНС разыграют в Якутии

В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 15 участков для традиционного промысла коренных малочисленных народов. Заявки принимают до 1 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены в Усть-Янском, Кобяйском, Нижнеколымском, Аллаиховском, Усть-Майском, Нерюнгринском и Алданском районах на реках Елонь, Алдан, Яна, Амгу, а также на озерах.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и рекомендуемых объемов добычи за последние четыре года, средняя численность общины КМНС за этот период и удаленность участка от места ее нахождения. РЛУ предоставляют на 20 лет.

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