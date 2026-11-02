Рыба Якутии остро нуждается в транспортном флоте

Нехватка рефрижераторного флота для вывоза промысловой рыбы — одна из главных проблем рыбной отрасли Якутии. Региональные власти сообщили, что средства на ремонт судов и вывоз промысловой продукции предложено заложить в республиканском бюджете.

Результаты летней путины в Республике Саха (Якутия) рассмотрели представители госорганов и рыболовецких хозяйств.

Сезон прошел с прибавкой: всего добыто 1906 тонн рыбы — на 69% больше, чем в предыдущем году. В путине участвовали 145 рыболовецких бригад, было задействовано 468 рыбаков. Лучшие показатели добычи продемонстрировали промысловики Булунского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Усть-Янского улусов.

Вместе с тем участники совещания обозначили системные проблемы, требующие оперативного решения. Главной из них стала нехватка рефрижераторного флота для вывоза промысловой рыбы.

«Как было отмечено, из двух специализированных теплоходов — «Михаил Мальчиков» и «Магдебург», построенных еще в 1990 году и ни разу не проходивших капитальный ремонт, — в навигацию 2026 года полноценно отработал только один. Износ рефрижераторного оборудования превышает 90%. В 2025 году средства в размере 60 млн рублей, заложенные в бюджет республики на замену оборудования, были сняты в рамках оптимизации, а на 2026 и 2027 годы финансирование не предусмотрено», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольственной политики региона.

В результате общий объем вывоза промысловой рыбы по итогам летней путины составил 524 тонны против 800 тонн в 2025 г. Обеспечить вывоз рыбы из Аллаиховского района в полном объеме не удалось. Кроме того, в 2025 г. «Магдебург» получил пробоину при разгрузке в штормовых условиях, что также ограничило его участие в навигации.

Участники совещания подчеркнули, что без капитального ремонта или обновления судов уже со следующего года вывоз рыбы летней путины фактически может прекратиться, а это единственный источник доходов жителей арктических улусов.

Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев сообщил, что в рамках подготовки ко второму чтению бюджета республики включена потребность в ремонте двух судов (80 млн рублей) и в вывозе промысловой продукции (38 млн рублей). Кроме того, на предстоящий трехлетний период предусмотрено около 100 млн рублей ежегодно из федерального бюджета на господдержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе на создание производственных баз для заготовки местной продукции. Хозяйствам поручено направить предложения для включения в соответствующие мероприятия госпрограммы.

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