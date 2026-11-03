Морепродукты и слабосоленая рыба привлекают потребителей

Морепродукты и слабосоленая рыба — среди категорий, которые вызывают интерес у потребителей и привлекают их деньги, обратили внимание в NTech, проанализировав динамику первой половины 2026 г. к первой половине 2025-го.

Исследовательская компания NTech поделилась результатами изучения потребительского рынка. Аналитики использовали свою традиционную классификацию по пяти группам: центр, инфляционные, дефляционные группы, черные дыры и звезды — в зависимости от сопоставления с динамикой рынка в целом в физическом и денежном выражениях.

Как сообщает корреспондент, по итогам анализа отмечены и рыбные категории. Так, рыбные консервы попали в инфляционную группу, то есть в физическом выражении выросли хуже рынка, но в денежном — обогнали его.

В категории звезд — морепродукты и слабосоленая рыба. Это те группы, которые и в деньгах, и в килограммах росли лучше рынка в целом.

В исследовательской компании также отметили увеличение интереса россиян к простой, базовой еде. Из инфляционной группы в звезды в таких условиях перешли рыба и рыбные пресервы.

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