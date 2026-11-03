Ростовские раки демонстрируют стабильность

Специалисты ВНИРО завершили осенние полевые исследования раков в реках и водохранилищах Ростовской области. Предварительные результаты работ говорят о стабильном состоянии промысловых скоплений.

В октябре Южный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выполнил традиционный цикл полевых исследований, направленных на оценку качественного и количественного состояния популяций раков в водоемах Ростовской области и условий их обитания. Это часть системной программы мониторинга, стартовавшей в 1969 г. и позволяющей формировать многолетнюю базу данных по динамике популяций, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Исследования проводились на основных ракопродуктивных водных объектах региона — Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском (межплотинный участок) водохранилищах, реке Дон, включая водоемы поймы, а также в бассейне реки Сал. В этих акваториях осуществляется промышленная добыча раков, поэтому они находятся под постоянным научным наблюдением.

В осенней экспедиции участвовали сотрудники лаборатории промысловых беспозвоночных и лаборатории проходных и полупроходных рыб филиала. Ученые фиксировали количество выловленных особей раков и детально изучали их характеристики, чтобы понять, в каком состоянии находится популяция.

Предварительный анализ размерно-массовых показателей раков, выловленных в осенний период, свидетельствует о стабильном состоянии промысловых скоплений в ключевых водоемах Ростовской области, уточнили в пресс-службе филиала. Собранные учеными материалы позволят обосновать научные рекомендации по объемам вылова раков в следующем сезоне и по устойчивому использованию ресурса.

Читайте также: Специалисты собрали свежие данные по кубанскому раку

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews