В Японском море к началу ноября поймали 3 тыс. тонн иваси

Вылов дальневосточной сардины существенно уступает прошлогоднему: объемы не добрались даже до десяти тысяч тонн. Промысел иваси в районе Южных Курил в этом году не ведется, в подзоне Приморье на 1 ноября добыто только порядка 3,2 тыс. тонн.

На прошлой неделе на промысле сардины в заливе Петра Великого работало пять добывающих судов: «Кировка», «Тихменево», «Экарма», «Октябрь», «Узон». В первую половину недели лов велся в Уссурийском заливе, во второй половине, после шторма, суда перешли в залив Посьет, где температура поверхностных вод выше. Суточные уловы составили 0,1-41,1 тонны, в среднем 15,9 тонны.

Нарастающий вылов к началу ноября — 3180 тонн, за неделю — 382 тонны. Объем добычи скумбрии остался на отметке 14 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО. Для сравнения: на 4 ноября 2025 г. иваси было поймано 51,3 тыс. тонн, скумбрии — 1,4 тыс. тонн, хотя и путина прошлого года считалась слабой.

Лов сайры российские суда закончили 27 октября. Нарастающий вылов — 358 тонн. Иностранные суда на 24 октября поймали порядка 35,6 тыс. тонн сайры, или 30,8% от рекомендованного вылова в открытых водах.

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