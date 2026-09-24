Япономорская сардина внушает оптимизм

Период высоких запасов тихоокеанской популяции сардины завершается, иная ситуация — по цусимской популяции, рассказал на совете Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

На заседании совета АРПП была представлена информация о перспективах по основным объектам промысла в Дальневосточном бассейне. В том числе по такому интересному для рыбаков виду, как сардина-иваси, сообщает корреспондент Fishnews.

Период высоких запасов тихоокеанской популяции подходит к концу. Выполненные учеными в 2026 г . работы говорят о том, что в традиционном районе промысла — в Южно-Курильской зоне — рыба присутствовала, но без формирования плотных скоплений, и была представлена только малоразмерными особями.

В то же время наука ожидает ускорения динамики численности япономорской, или цусимской, популяции сардины. При заинтересованности предприятий, формировании условий для организации промысла вылов может достигнуть 200 тыс. тонн, считают в институте.

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