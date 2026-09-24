Япономорская сардина внушает оптимизм
Период высоких запасов тихоокеанской популяции сардины завершается, иная ситуация — по цусимской популяции, рассказал на совете Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.
На заседании совета АРПП была представлена информация о перспективах по основным объектам промысла в Дальневосточном бассейне. В том числе по такому интересному для рыбаков виду, как сардина-иваси, сообщает корреспондент Fishnews.
Период высоких запасов тихоокеанской популяции подходит к концу. Выполненные учеными в
В то же время наука ожидает ускорения динамики численности япономорской, или цусимской, популяции сардины. При заинтересованности предприятий, формировании условий для организации промысла вылов может достигнуть 200 тыс. тонн, считают в институте.
Читайте также: И регулирование, и рынок: о чем говорили на пленарной сессии МРФ
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews