Следственный комитет возбудил дело о контрабанде краба в Приморье

Правоохранительные органы в Приморском крае разбираются с обстоятельствами добычи и перемещения через границу не менее 45 тонн камчатского краба. По подозрению в совершении преступления задержаны 12 человек.

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту контрабанды и незаконной добычи водных биоресурсов (ст. 226.1 УК РФ и ст. 256 УК РФ).

«С 1 октября 2024 по 6 декабря 2025 года на территории Приморского края, а также в Сахалинской области действовала организованная группа, в состав которой входили не менее 12 фигурантов. Ее участники, используя маломерные суда, ловушки и сетные снасти, организовали незаконный промысел камчатского краба», - рассказали Fishnews в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По данным правоохранителей, группа добыла не меньше 45 тонн камчатского краба на сумму 284 млн рублей.

Также участники в обход таможенного и ветеринарного контроля незаконно перевезли краба через таможенную границу в исключительную экономическую зону иностранного государства – для этого использовались маломерные суда, отметили в пресс-службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - указали в Следственном управлении.

Читайте также: На Камчатке вынесли приговор за нелегальный рыбный бизнес

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews