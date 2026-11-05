Предприятия открыли счет ноябрьским уловам

Суммарный вылов российских рыбаков в начале ноября вплотную приблизился к 4 млн тонн. Положительная динамика сохраняется на промысле как минтая — 1,97 млн тонн, так и сельди — более 612 тыс. тонн.

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 2 ноября российские пользователи выловили во всех районах промысла более 3,99 млн тонн водных биоресурсов.

В Дальневосточном бассейне уловы составили около 3,15 млн тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая превысил 1,97 млн тонн (+38,5 тыс. тонн к уровню 2025 г.), тихоокеанской сельди — 612,1 тыс. тонн (+140,3 тыс. тонн), трески — 104,2 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн), дальневосточных камбал — 59 тыс. тонн.

Предприятия Северного бассейна освоили 287 тыс. тонн, в том числе трески — 122,1 тыс. тонн, пикши —60,9 тыс. тонн (+10,9 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыто 59,5 тыс. тонн рыбы. Вылов шпрота (кильки) составил 36,3 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 16,3 тыс. тонн.

Рыбалка в Азово-Черноморском бассейне принесла 24,2 тыс. тонн, включая 12,6 тыс. тонн хамсы.

В Волжско-Каспийском бассейне освоено 51,2 тыс. тонн, в том числе 14,5 тыс. тонн кильки и 12,7 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российскими судами освоено свыше 381 тыс. тонн водных биоресурсов.

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