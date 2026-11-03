Отраслевые объединения изучат законопроект о возрасте флота

Рыболовная отрасль включена в морской комплекс, и законопроект об ограничениях в зависимости от возраста флота, безусловно, нуждается в тщательном анализе, отметили Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Минтранс представил для обсуждения проект закона о так называемом «возрастном» флоте: предложены ограничения по заходу в морские порты в увязке со временем, которое прошло с постройки судна.

В объединениях рыбной промышленности пристально следят за инициативами в этой сфере: вопрос — весьма чувствительный для отрасли.

В тексте проекта речь идет о «судах, используемых для перевозки грузов». Предстоит оценить, как может отразиться внесение изменений на рыбном хозяйстве, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«Мы разослали законопроект по членам ассоциации, будем изучать», — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Надо подойти со всей ответственностью к оценке и обсуждению проекта закона», — поддержал коллегу руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков на конференции Fishnews Online.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко подчеркнул, что изменения законодательства не должны допускать неясностей. «Нужно, чтобы формулировки в документе были четкими, понятными для всех», - сказал он.

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