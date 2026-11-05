Киргизия заинтересована сотрудничать с Россией в рыбном хозяйстве

РФ и Киргизия обсуждают планы сотрудничества в рыбной отрасли. В повестке — выделение республике квот добычи в российской экономзоне, создание совместного рыбопромыслового предприятия, развитие проектов в аквакультуре.

Вопрос был поднят на встрече в Москве вице-премьера Дмитрия Патрушева и его киргизского коллеги Эрлиста Акунбекова, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию пресс-службы кабинета министров Киргизии.

«Мы высоко ценим опыт и возможности России в сфере рыбного хозяйства и заинтересованы в реализации совместных проектов. Для нас важно создание собственной устойчивой кормовой базы. В этой связи рассчитываем на поддержку российской стороны в вопросе предоставления Кыргызской Республике ежегодных квот на вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — сказал Эрлист Акунбеков.

Были рассмотрены два совместных проекта:

— создание российско-киргизского предприятия по вылову и переработке водных биоресурсов с планируемым объемом добычи до 78 тыс. тонн в год;

— развитие аквакультуры в Киргизии, в частности увеличение производства рыбной продукции до 60 тыс. тонн к 2035 г . и создание до 1,5 тыс. рабочих мест.

«В свою очередь, Дмитрий Патрушев отметил содержательный и конструктивный характер переговоров. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере рыбного хозяйства и готовность к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, реализация совместных проектов будет способствовать созданию новых производственных мощностей и расширению возможностей взаимной торговли рыбной продукцией», — подчеркнули в пресс-службе.

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