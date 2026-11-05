Перевозчика продукции из осетровых поймали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники госавтоинспекции пресекли перевозку около 13 кг продукции из рыбы, которая находится под особой защитой государства. По словам водителя, осетрину он купил у незнакомца.

Машину остановили на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре для проверки документов. Водителем оказался житель региональной столицы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, в авто была найдена коробка с 13 замороженными фрагментами осетровых. Водитель пояснил, что приобрел деликатес возле села Вознесенское для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (нелегальная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России). С подозреваемого взяли обязательство о явке. Изъятую осетрину передали на ответственное хранение.

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