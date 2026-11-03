Нелегальные добытчики попались с крупной партией красной икры
В Хабаровском крае полиция установила причастность двоих местных жителей к незаконной добыче красной икры. По данным правоохранителей, сумма причиненного ущерба превысила 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).
Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, в сентябре ранее судимый житель села Иня вместе с подельником добыл на одноименной реке лосось. Из пойманной рыбы они засолили икру общим весом более
По словам злоумышленников, деликатес они готовили для собственного употребления. С подозреваемых взяли обязательства о явке. Орудия лова и плавсредства изъяты и находятся на ответственном хранении.
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