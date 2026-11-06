Добытчик краба пойдет под суд в Приморье
Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока. По данным правоохранителей, горожанин незаконно добывал краба, причинив при этом водным биоресурсам особо крупный ущерб.
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии органа дознания, в феврале
Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается в сумму более 4 млн рублей. Прокурор края предъявил иск о его взыскании.
Уголовное дело направили в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.
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