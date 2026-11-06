Новости экономики: Прогноз по «ключу» и соблюдение валютного законодательства

Центробанк повысил прогнозируемую траекторию ключевой ставки на 2027-2028 гг. Возвращение валютной выручки составляет почти сто процентов. Об этом – в обзоре Fishnews.

ЦБ поделился ожиданиями

Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 23 октября. «Ключ» тогда остался на уровне 14% годовых.

Диапазон средней ключевой ставки на 2027-2028 гг. пересмотрели вверх - до 12,5 – 13,5 и 9,0 – 10,0% соответственно (по сравнению с 10,5 – 12,5% на 2027 г. и 8 – 9% на 2028 г. в июльском прогнозе). Прогнозный диапазон по инфляции на 2026 г. повышен до 7,1 – 7,6% (по сравнению с 6 – 7% в июльском прогнозе). Возвращение инфляции на целевой уровень 4% ожидается в следующем году.

Выручку – в страну

Глава государства Владимир Путин поучаствовал в мероприятии, посвященном 25-летию Росфинмониторинга, и встретился с главой федеральной службы Юрием Чиханчиным. Руководитель ведомства рассказал в том числе о работе в сфере валютного мониторинга.

«Мы взяли на контроль наших экспортеров – возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% – это деньги, уже расчеты идут в национальных валютах», - сообщил Юрий Чиханчин президенту.

Партнеров по АТЭС пригласили к дальнейшему сотрудничеству

Уже сегодня на экономики АТЭС приходится почти половина российского экспорта, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом ведомство видит в качестве основных точек роста торгового баланса несырьевые товары и инновационную продукцию.

Об этом замглавы Минэка Владимир Ильичев заявил на совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли форума АТЭС. Мероприятие предваряет 33-ю встречу лидеров экономик АТЭС, которая пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В российском ведомстве считают перспективными реализацию совместных проектов и производственную кооперацию.

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