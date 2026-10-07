Российская биоэкономика получила свою стратегию

Правительство утвердило Стратегию развития биоэкономики на период до 2036 г. и на дальнейшую перспективу до 2050 г. Планируется стимулировать выпуск инновационной продукции на основе биологических ресурсов.

Документ разработан по поручению президента. Новая стратегия призвана простимулировать разработку отечественных решений и ускорить внедрение результатов научных исследований и передовых открытий в области биотехнологий в основные отрасли экономики, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Планируется, что реализация стратегии позволит сформировать приоритетные сферы производства, создать благоприятные условия для предприятий, выпускающих инновационную продукцию на основе биологических ресурсов, в том числе для медицины, экологии, агропромышленного комплекса, ветеринарии.

Это, кроме прочего, новые материалы, виды топлива, удобрения и кормовые добавки, а также лекарства и медицинские изделия, уточнили в кабмине.

Предполагается нарастить научную инфраструктуру — создать новые технопарки, расширить сеть испытательных площадок, внедрять новейшие вычислительные системы и технологии искусственного интеллекта, развивать международное сотрудничество в области биоэкономики.

«Особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных специалистов — ученых, биоинженеров, промышленных биоинформатиков, технологов, химиков, способных решать важнейшие задачи — от продовольственной безопасности до климатических изменений», — подчеркнули в пресс-службе.

План мероприятий по реализации стратегии должны подготовить Минпромторг совместно с Курчатовским институтом и Российской академией наук в течение шести месяцев.

Напомним, о развитии биоэкономики президент Владимир Путин говорил на Форуме будущих технологий в феврале. В частности, глава государства заявил о необходимости наладить на Дальнем Востоке выпуск биопродукции на основе гидробионтов.

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