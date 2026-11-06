Тверским рыбоводам приготовили компенсации

Профильное министерство Тверской области вновь пригласило предпринимателей компенсировать часть затрат на покупку посадочного материала для аквакультуры.

Это уже пятый отбор на получение господдержки в сфере рыбоводства, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки на участие будут приниматься с 9 до 16 ноября. Отбор организует областное министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Победители должны быть объявлены до 19 ноября.

Всего распределяется порядка 12 млн рублей. Право на получение субсидий имеют сельхозтоваропроизводители.

До этого отбор объявлялся в августе. По результатам определились четыре победителя.

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