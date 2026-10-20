Игорь Зубарев: Работа по донастройке законодательства в рыбном хозяйстве продолжается

Игорь Зубарев, переизбранный на должность первого зампреда комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказал о работе законодателей в рыбной отрасли.

Совет Федерации единогласно поддержал кандидатуру Игоря Зубарева на должность первого заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В этом качестве сенатор от Карелии работает с ноября 2025 г.

В ведении комитета, напомним, находятся и вопросы рыбной отрасли.

«Сектор очень важный, рыбное хозяйство — всё, что связано с этой сферой. Мы много работаем над этой темой, прошу также активно и продолжать ее», — подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко при рассмотрении вопроса об утверждении Игоря Зубарева.

По словам парламентария, комитет ведет активную работу в сфере рыбохозяйственного комплекса. Порядка 10 законодательных инициатив, инициированными Советом Федерации, уже стали федеральными законами.

Так, напомнил сенатор, в весеннюю сессию 2026 г. были приняты два законопроекта, регулирующие сферу рыболовства. Первый касается Байкальского, Дальневосточного, Северного, Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов. Поправки вступят в силу в 2027 г. Предусмотрено, что на специально выделенных участках для платной рыбалки пользователи обязаны создавать условия для граждан. Второй направлен на совершенствование порядка определения границ рыболовных участков и уточнение обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

«Работа по донастройке законодательства в сфере рыбохозяйственного комплекса продолжается, — рассказал Fishnews Игорь Зубарев. — В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о господдержке селекции и разведения лососевых . После принятия закона Главрыбвод получит право содержать ремонтно-маточные стада форели за счет средств госзадания. Кроме того, мы готовим изменения, ужесточающие наказание за кражу рыбы из садков, прорабатываем механизмы устранения административных барьеров при изменении бассейновых правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна.

В повестке нашего комитета остаются вопросы, касающиеся как развития рыбной отрасли, аквакультуры, модернизации флота, так и популяризации рыбной продукции среди молодежи, формирования культуры потребления рыбы среди родителей и детей».

Читайте также: Игорь Зубарев: В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews