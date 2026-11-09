Важный для традиционного рыболовства документ выпустили на Сахалине

Министерство по рыболовству Сахалинской области определило порядок, по которому будет устанавливаться годовая норма добычи для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Выпуск такого документ предусмотрен федеральным законодательством, при этом для добычи представителям КМНС не потребуется подавать заявок.

Порядок установления годовой нормы добычи для традиционного промысла в Сахалинской области определен приказом регионального министерства по рыболовству от 2 ноября 2026 г. № 1-3.29-766/26.

Напомним, что граждан - представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока освободили от необходимости подавать для доступа к водным биоресурсам заявки - такие изменения предусмотрены федеральным законодательством. Рыболовство будет организовываться с использованием информации из реестра, который ведет Федеральное агентство по делам национальностей. При этом рыбаки должны соблюдать годовые нормы добычи - их установление возложено на органы власти регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министерство по рыболовству Сахалинской области определило, что ежегодно будет устанавливать нормы с учетом рекомендаций специальной комиссии и по согласованию с Росрыболовством (как это и предусматривает федеральный закон).

Председателем комиссии будет министр по рыболовству региона. В ее состав войдут представители Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, пограничного управления, филиалов ВНИРО и Главрыбвода, структур в сфере защиты интересов коренных малочисленных народов, регионального отдела по работе с КМНС, муниципальные власти.

Документ с годовыми нормами будет публиковаться на сайте регионального ведомства.

Уход от заявительного принципа - новый этап для традиционного промысла, и региональное министерство по рыболовству продолжает работу, чтобы представители коренных малочисленных народов могли реализовать свои права, отметил глава ведомства Иван Радченко.

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