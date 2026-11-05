На большой портовый проект в Корсакове направили допфинансирование

Правительство распорядилось направить дополнительные средства на работы по рыбному терминалу в Корсакове (Сахалинская область). В кабмине рассчитывают, что модернизация расширит логистические возможности региона.

На работы по рыбному терминалу в Корсакове решено направить более 594 млн рублей.

«С помощью выделенных средств будет проведена модернизация гидротехнических сооружений и завершен полный комплекс работ по строительству, которое ведется в рамках проекта реконструкции объектов инфраструктуры в морском порту Корсаков – одном из ключевых транспортных узлов в Дальневосточном бассейне», - заявили в пресс-службе правительства РФ.

Власти Сахалинской области сообщили о старте в Корсаковском порту дноуглубительных работ. На первом этапе будет создан подходной канал и операционная акватория Рыбного порта, на втором этапе – акватория Южного погрузрайона. В результате в порт смогут заходить крупнотоннажные суда, в том числе рыбопромыслового флота. Работы продлятся до 2030 г., рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что проект по развитию Корсаковского порта предусматривает модернизацию объектов Нацрыбресурса и Росморпорта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в августе 2024 г. дал официальный старт работам по обустройству гавани.

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