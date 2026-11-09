Поддержка промысловых предприятий остается в зоне внимания прибрежных регионов

Правительство Хабаровского края среди задач в рыбной отрасли выделило в том числе льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами – с точки зрения поддержки градо- и поселкообразующих организаций и стимулирования переработки.

Такой вектор задан в распоряжении регионального правительства «О стратегических перспективах развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края, предварительных итогах осенней путины 2026 г.».

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитету рыбного хозяйства региона поручено до конца декабря подготовить обоснованную позицию о продлении срока действия льготы «при оплате взносов за пользование объектами водных биологических ресурсов». В работе должны принять участие отраслевые объединения.

Также губернатор, председатель краевого правительства Дмитрий Демешин поручил подготовить предложения по дополнению перечня видов рыбной продукции высокой степени переработки для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами. Здесь срок – 1 марта.

Напомним, что градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации платят сбор за пользование водными биоресурсами по ставкам в размере 15% от общих, но действие такой льготы ограничено 2027 г. Отраслевые объединения разных регионов предлагали сохранить меру поддержки.

Также для плательщиков сбора предусмотрена система вычетов, одно из оснований - производство продукции из определенного правительством РФ перечня.

Читайте также: Лососевые заводы и региональные бренды: Дмитрий Демешин обозначил векторы в рыбной отрасли края

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews