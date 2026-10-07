Лососевые заводы и региональные бренды: Дмитрий Демешин обозначил векторы в рыбной отрасли края

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разработать план развития рыбной отрасли в регионе. Губернатор выделил такие задачи, как создание лососевых рыбоводных заводов, увеличение числа участков для бесплатного любительского лова и регистрацию региональных брендов.

Состояние рыбной отрасли Хабаровского края обсудили на заседании регионального правительства. За январь-сентябрь 2026 г . рыбаки края добыли 366 тыс. тонн водных биоресурсов (96,5% от уровня прошлого года). Отмечен прирост по вылову крабов и других ракообразных, минтая и сельди.

Однако по тихоокеанским лососям наблюдается снижение: объем вылова составил 77,3% от значений прошлого года. «Путину этого года все же нельзя назвать провальной: часть районов отловилась довольно неплохо, но есть северные районы, где показатели вылова были недостаточные», — отметил руководитель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король.

Дмитрий Демешин заявил, что в таких условиях важнейшей задачей становится развитие лососеводства. Речь идет о создании в регионе сети не менее чем из десяти рыбоводных заводов.

Отдельно на заседании обсудили продвижение рыбной продукции Хабаровского края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина. Дмитрий Демешин подчеркнул, что региону важно развивать собственные узнаваемые бренды и продвигать продукцию местных предприятий именно как хабаровскую.

«Мы добываем все в одном Охотском море, но почему икра у нас называется «Камчатская», а креветка — «Магаданская»? Мы должны продавать нашу продукцию под нашим брендом», — отметил губернатор.

Сейчас в качестве регионального бренда зарегистрирована только икра «Чумиканская». Предприятия Охотского округа также планируют подать заявки на регистрацию.

Дмитрий Демешин остановился и на любительском лове. «Сегодня во всех районах края уже сформированы места для свободной добычи с использованием удебных орудий, а также более 100 участков для любительского рыболовства. Однако люди, особенно в северных районах, зачастую просто не знают о своих правах. Есть явная потребность в актуальной информации, и эту задачу предстоит решить профильному ведомству. В качестве одной из мер поддержки губернатор поручил проработать вопрос об увеличении числа участков для бесплатного любительского лова — в первую очередь для жителей прибрежных территорий», — рассказали в пресс-службе.

В завершение заседания Дмитрий Демешин поручил заместителю председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину, а также председателю комитета по рыбному хозяйству подготовить детальный план развития отрасли и представить предложения по активизации работы.

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