Японский рынок ценит российских крабов
Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию по итогам трех кварталов текущего года превысил 600 млн долларов. Ключевыми объектами поставок стали крабы, икра минтая, нерка и морской еж.
В январе-сентябре
Самой дорогой категорией экспорта традиционно оказались крабы. Экспорт мороженого краба-стригуна опилио за три квартала составил 7 тыс. тонн на сумму 132 млн долларов. Поставки мороженого камчатского краба выросли по сравнению с аналогичным периодом
В экспорте минтаевой продукции первое место заняла мороженая икра минтая в ястыках — 16 тыс. тонн на сумму 80 млн долларов. Поставки сурими составили 15 тыс. тонн стоимостью 38 млн долларов.
По сравнению с тремя кварталами
«Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай ПБГ побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки», — сообщили Fishnews в Рыбном союзе.
Экспорт мороженой нерки из России составил 8 тыс. тонн на сумму 71 млн долларов.
Среди морепродуктов наиболее востребованным стал живой морской еж — объемы его поставок составили 6 тыс. тонн стоимостью 63 млн долларов (+3%). Положительная динамика наблюдалась также для мороженого кальмара — рост до 1,6 тыс. тонн (+1%) в весе и до 7 млн долларов (+20%) в деньгах.
По информации Рыбного союза, Россия входит в шестерку крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Японию. На долю нашей страны приходится около 6% поставок в натуральном выражении и 7% — в стоимостном.
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