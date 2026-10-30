Японский рынок ценит российских крабов

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию по итогам трех кварталов текущего года превысил 600 млн долларов. Ключевыми объектами поставок стали крабы, икра минтая, нерка и морской еж.

В январе-сентябре 2026 г . российские экспортеры отгрузили в Японию 74 тыс. тонн рыбы и морепродуктов в Японию общей стоимостью 609 млн долларов, подсчитали аналитики Рыбного союза на основе данных японской таможни.

Самой дорогой категорией экспорта традиционно оказались крабы. Экспорт мороженого краба-стригуна опилио за три квартала составил 7 тыс. тонн на сумму 132 млн долларов. Поставки мороженого камчатского краба выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 г . на 5% в весе и на 15% в деньгах — до 2,3 тыс. тонн на сумму 77 млн долларов.

В экспорте минтаевой продукции первое место заняла мороженая икра минтая в ястыках — 16 тыс. тонн на сумму 80 млн долларов. Поставки сурими составили 15 тыс. тонн стоимостью 38 млн долларов.

По сравнению с тремя кварталами 2025 г . заметно выросли поставки филе минтая — до 5 тыс. тонн (+15%) и 18 млн долларов (+30%). Закупки мороженого минтая японскими покупателями также увеличились на 5% в натуральном выражении — до 1,6 тыс. тонн и на 40% в стоимостном — до 3,4 млн долларов.

«Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай ПБГ побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки», — сообщили Fishnews в Рыбном союзе.

Экспорт мороженой нерки из России составил 8 тыс. тонн на сумму 71 млн долларов.

Среди морепродуктов наиболее востребованным стал живой морской еж — объемы его поставок составили 6 тыс. тонн стоимостью 63 млн долларов (+3%). Положительная динамика наблюдалась также для мороженого кальмара — рост до 1,6 тыс. тонн (+1%) в весе и до 7 млн долларов (+20%) в деньгах.

По информации Рыбного союза, Россия входит в шестерку крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Японию. На долю нашей страны приходится около 6% поставок в натуральном выражении и 7% — в стоимостном.

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