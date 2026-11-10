Закладка икры в Сахалинской области – пока только около 199 млн штук

Рыбоводные заводы Сахалинской области заложили на инкубацию порядка 199 млн штук икры тихоокеанских лососей. В этом году ЛРЗ пришлось работать в условиях нехватки подходов производителей.

На 10 ноября рыбоводные заводы Сахалинской области отправили на инкубацию порядка 189 млн штук икры кеты (здесь и далее цифры округлены). Горбуши заложено около 10 млн икринок. Также закладывался посадочный материал симы, сообщили Fishnews в Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства.

К закладке предприятия островного региона в этом году приступили со второй декады августа. Работа по икре кеты продолжается на Итурупе и Кунашире.

В этом году ЛРЗ Сахалинской области столкнулись с проблемами по закладке икры на инкубацию из-за низких подходов рыбы – вопрос уже поднимали в отраслевом сообществе.

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