Аквафермерам новых регионов скорректировали ставки льготного страхования
Внесены изменения в Методику расчета предельных размеров ставок для определения размера субсидий при сельхозстраховании с господдержкой. Поправки касаются Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Действующая методика была утверждена Минсельхозом в 2023 г. Приказом министерства в документ внесены изменения, сообщает корреспондент Fishnews.
Теперь предельные размеры ставок для расчета субсидий при сельхозстраховании объектов товарной аквакультуры, выращиваемых в Донецкой и Луганской народных республиках, принимаются равными соответствующим предельным ставкам, рассчитанным для Ростовской области. А предельные ставки для расчета субсидий при страховании рыбных «урожаев» в Запорожской и Херсонской областях равны соответствующим предельным ставкам, рассчитанным для Республики Крым.
Похожие поправки, касающиеся страхования с господдержкой в новых регионах, внесены и по другим направлениям сельского хозяйства.
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