Мораторий по вобле продлят еще на год

Запрет промышленного и любительского рыболовства воблы в Каспийском море, на территории Калмыкии и Астраханской области планируется продлить до 31 декабря 2027 г. Ограничения также сохранятся на вылов щуки и плотвы.

Проект приказа Минсельхоза, устанавливающего ограничения рыболовства в Волжско-Каспийском бассейне, на 2026‒2027 гг. размещен для общественного обсуждения. Как сообщает корреспондент Fishnews, действующий с мая 2024 г. полный запрет на промышленный (за исключением прилова) и любительский лов воблы в Каспийском море, водных объектах Республики Калмыкия, а также Волге и ее водотоках в границах Астраханской области предлагается продлить до 31 декабря 2027 г .

Аналогичные меры предусмотрены для плотвы. Вылов этой рыбы запрещен на водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.

В зимний период вновь планируется ввести ограничения на любительский вылов щуки в Каспийском море, Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и водных объектах Астраханской области. Запрет будет действовать с 11 декабря 2026 г . по 15 февраля 2027 г .

Как и в прошлом году, на водоемах Астраханской области в 2027 г . предполагается сохранить ограничения на использование орудий лова. При рыбном промысле нельзя применять речные закидные мелкоячейные невода с шагом ячеи в мотне — 28 мм , в приводах — 36 мм , в крыльях — 40 мм и речные закидные мелкоячейные безмотенные невода с шагом ячеи в сливе — 28 мм , в приводах — 36 мм , в крыльях — 40 мм .

Общественное обсуждение проекта продлится до 13 октября.

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