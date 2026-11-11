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Новости экономики: России готовят новый инвестиционный цикл, ЦБ видит перспективы в росте производительности труда

Новости экономики: России готовят новый инвестиционный цикл, ЦБ видит перспективы в росте производительности труда

Правительство сообщило, что работает над запуском в России нового инвестиционного цикла. ФТС поделилась статистикой внешней торговли, а председатель Центробанка рассказала в Госдуме о роли повышения производительности труда. Эти новости – в обзоре Fishnews.

Минэк предложит меры для привлечения вложений

Минэкономразвития должно подготовить предложения по мерам для запуска нового инвестиционного цикла. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет как о сквозных, так и об отраслевых решениях.

Предложения должны быть подготовлены к середине февраля 2027 г., сообщили в пресс-службе правительства. Для этого ключевым министерствам предстоит проанализировать динамику и сдерживающие факторы роста инвестиций в основной капитал в приоритетных отраслях российской экономики – транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме.

Глава Центробанка назвала резерв для развития экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 гг.

Глава ЦБ отметила, что подходы к установлению ключевой ставки не являются излишне жесткими, и объяснила, почему пока нельзя торопиться со снижением «ключа». Председатель Банка России также заявила, что «с середины года появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста экономики».

Среди резервов для развития в ЦБ видят повышение производительности труда. По словам Эльвиры Набиуллиной, важно «более эффективное распределение производственных ресурсов в экономике, чтобы они концентрировались на тех направлениях, которые либо неотложные, либо создают наибольшую добавленную стоимость».

Тесно связана с этим правильная организация производственных процессов на конкретном предприятии. «Это дает весомую прибавку производительности даже без капитальных затрат, - заявила глава Банка России. - И мы это тоже видели, посещая такие предприятия, которые без больших вложений, за счет правильной организации производства достигают производительности труда».

Продовольствие занимает весомую долю во внешней торговле России

Федеральная таможенная служба опубликовала статистику внешней торговли за январь-сентябрь 2026 г.

Экспорт составил 346,5 млрд долларов (увеличение на 13,7% по сравнению с уровнем прошлого года), импорт – 229,7 млрд долларов (+14,1%).

Доля продовольственных товаров в экспорте, по данным ведомства, - 9,2%, в импорте – 14,2%.

Среди торговых партнеров России лидируют страны Азиатского региона. Их доля в общем объеме товарооборота – 72,1%, сообщили в пресс-службе ФТС.

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