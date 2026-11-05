Промысел сельди — с рекордом

Вылов тихоокеанской сельди достиг абсолютного исторического максимума: уже поймано более 612 тыс. тонн, изучили данные в Рыбном союзе.

По данным ЦСМС Росрыболовства, к ноябрю вылов тихоокеанской сельди превысил 612 тыс. тонн. Аналитический центр Рыбного союза изучил данные ВНИРО за последние 90 лет и отмечает, что установлен новый рекорд.

Текущий показатель вылова оставил позади прежний исторический максимум 1969 г. (606 тыс. тонн), рассказали Fishnews в объединении.

В аналитическом центре также обратили внимание, что объем добычи уже в 2,7 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений — 228 тыс. тонн.

«С 1935 по 2025 гг. ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тыс. тонн (в 1935 г.) до пиковых 606 тыс. тонн (в 1969 г.), но 2026 год окончательно переписал эту историю», — резюмировали в союзе.

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