НЕАФК обсудит стратегии на 2027 год

Российская делегация участвует в 45-й сессии Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике. Стороны рассмотрят перспективы промысла в конвенционном районе на предстоящий год.

Ежегодная сессия НЕАФК стартовала 10 ноября. Накануне прошла встреча глав делегаций договаривающихся сторон.

Российскую делегацию на сессии возглавляет представитель России в НЕАФК, директор ВНИРО Кирилл Колончин. Сессия проходит в смешанном формате и продлится до 13 ноября.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе российского института, сторонам предстоит обсудить перспективы эксплуатации объектов промысла в Северо-Восточной Атлантике на 2027 г.

Участники рассмотрят стратегии управления ресурсами, имеющими наибольшую ценность для российского промысла, – запасами окуня моря Ирмингера, Норвежского и Баренцева морей, регулируемых комиссией, запасами путассу, норвежской весенне-нерестующей (атлантическо-скандинавской) сельди, скумбрии, пикши банки Роколл, а также различных глубоководных видов рыб. Особое значение НЕАФК придает рассмотрению механизмов по сохранению и защиту уязвимых морских экосистем.

«Отсутствие скоординированного подхода сказывается на деятельности Комиссии, вызывая неспособность договориться по важнейшим вопросам. У нас есть несколько проблем, не решенных по сей день, важнейшей из которых является отсутствие полноценных договоренностей о распределении квот пелагических запасов. Россия по-прежнему серьезно обеспокоена постоянными переловами ОДУ пелагических запасов в связи со встречными претензиями рыболовных государств, из-за чего ставится под сомнение устойчивость этих запасов», ‒ подчеркнул в своем приветственном слове Кирилл Колончин.

Руководитель российской делегации подчеркнул, что Россия всегда уделяет большое внимание устойчивому управлению запасом сельди. Попытки одной из сторон превратить рекомендации НЕАФК из эффективного механизма управления в инструмент политического давления представитель РФ в комиссии назвал недопустимыми.

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