Минтранс призывает сбалансировать предложения по парниковым газам

Инициативы ИМО по декарбонизации обсудили на XII Международном арктическом правовом форуме. По расчетам экспертов, судовладельцам будет выгоднее платить штрафы за использование традиционного топлива, чем переходить на дорогое альтернативное.

Форум «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» прошел в Санкт-Петербургском отделении Российской академии наук, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса России.

Одной из тем для обсуждения стали экологические инициативы Международной морской организации (ИМО) в отношении контроля выбросов серы, азота и твердых частиц, а также стратегии ИМО по сокращению выбросов парниковых газов. Этот вопрос затронул директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев.

Он обратил внимание, что согласно расчетам, проведенным Регистром по поручению Минтранса, реализация инициатив ИМО приведет к удорожанию Северного завоза и транзитных трансарктических перевозок. Парадокс, но судовладельцам будет выгоднее платить штрафы за использование традиционного топлива, чем переходить на дорогое альтернативное. Это прямо противоречит целям повышения экологических стандартов, отметил Виталий Клюев.

По мнению докладчика, декарбонизация арктического судоходства должна базироваться на принципах многостороннего консенсуса и технологической нейтральности. Цели и параметры этого механизма должны устанавливаться на основе объективных данных и не ставить под угрозу продовольственную, энергетическую безопасность, экономическое развитие или национальные интересы, связанные с критическими ресурсами. Необходимо обеспечивать всеобъемлющий и недискриминационный подход, подчеркнул представитель Минтранса.

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