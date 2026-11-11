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Специалисты рассмотрят возможность ввода в промысел окуня-аухи в Хабаровском крае. Архивное фото

Специалисты рассмотрят возможность ввода в промысел аухи в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рассмотрят возможность поэтапно ввести в официальный промысел окуня-ауху. Сначала его хотят добавить в перечень разрешенных для промышленного рыболовства видов, а позднее — определить объемы общего допустимого улова.

После расширенного заседания, посвященного развитию рыбного хозяйства в Хабаровском крае, региональное правительство опубликовало распоряжение с перечнем необходимых мер. В том числе краевые власти рекомендовали Хабаровскому филиалу ВНИРО представить предложения по установлению объемов добычи аухи для промышленного рыболовства.

Ранее этот вид числился в Красной книге Хабаровского края. По словам руководителя ХабаровскНИРО Дениса Коцюка, с окуня-аухи, сома Солдатова и желтощека был снят «краснокнижный» статус в связи с восстановлением их численности до естественного уровня.

«После этого мы начали разрабатывать меры по постепенному внедрению их в промысел. Но так как они вчера были в Красной книге, то сразу безоглядно выделять какие-то объемы, тем более для промышленного рыболовства, было бы неправильно», — отметил он.

На первом этапе ученые разработали изменения в правила рыболовства, в 2025 г. была установлена суточная норма вылова для рыбаков-любителей: окунь-ауха — 1 экземпляр, сом Солдатова — 1 экземпляр, желтощек — 1 экземпляр.

«После этого уже рыбопромышленники стали интересоваться, каким образом они могут показывать ауху в своих уловах», — рассказал собеседник Fishnews.

Однако чтобы декларировать ауху даже в качестве прилова, необходимо внести ее в перечень видов, разрешенных к промышленному рыболовству. Он установлен приказом Минсельхоза России от 6 октября 2017 г. № 501.

«Собственно, поэтому и появилось поручение правительства Хабаровского края. Необходимо было показать заинтересованность в официальном промысле аухи», — обратил внимание Денис Коцюк. Он добавил, что рыба интересна с гастрономической точки зрения, она считается деликатесом, обладает нежным сочным мясом.

«Мы будем способствовать введению аухи в промысел, но не огульно, а постепенно. Пока будет формироваться ОДУ — а нужен именно ОДУ, поскольку это новый вид в новом районе, — мы внесем ее в упомянутый перечень. После этого промышленность сможет показывать ауху в виде приловов», — сказал он.

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