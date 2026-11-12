Амурчанина ждет суд за перевозку «краснокнижного» груза

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело о незаконной перевозке черной икры и фрагментов осетровых. По данным правоохранителей, общий вес нелегальной продукции составил около 164 кг.

Фигуранта задержали в мае. Машину остановили сотрудники ГАИ для проверки.

Водитель заявил, что в салоне авто находятся мешки с сазаном. Полицейские усомнились в словах мужчины и вызвали следственно-оперативную группу.

В итоге специалисты изъяли контейнер объемом 0,5 литра с черной икрой и три мешка с 16 фрагментами осетровых, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранителей, в городе Амурске к обвиняемому обратился неустановленный мужчина и предложил довезти деликатес до Комсомольска-на-Амуре за плату. После доставки фигурант должен был ждать дальнейших инструкций и получить обещанное вознаграждение. Водитель согласился, зная, что товар относится к особо ценным биоресурсам.

Дело, возбужденное по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» биоресурсов), направили в суд. С подсудимого взяли обязательство о явке. Изъятая продукция находятся на ответственном хранении и будет уничтожена по решению суда. Автомобиль обвиняемого поместили на спецстоянку.

Читайте также: В Бурятии суд рассмотрит дело о нелегальной добыче омуля с особо крупным ущербом

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews