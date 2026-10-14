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Действия браконьеров зафиксировали на видео. Фото пресс-службы «Земли леопарда»

Браконьеры не смогли добраться до лосося на «Земле леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае пресекли незаконную добычу красной рыбы. Нарушителей выследили ночью на нерестовой реке с помощью техсредств и взяли с поличным.

Одно из задержаний этого сезона произошло во время антибраконьерского рейда на юго-западе Приморского края. В это время в таежные реки массово заходит на нерест красная рыба. Двое нарушителей рассчитывали воспользоваться темным временем суток, однако их удалось вовремя обнаружить.

«Сотрудники зафиксировали действия браконьеров на видео с помощью технических устройств и по радиосвязи передали информацию оперативной группе. Прибывшие инспекторы застали нарушителей на месте правонарушения, оформили факт нарушения, изъяли незаконные орудия лова и передали задержанных в правоохранительные органы для разбирательства», — рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка.

Контроль нерестовых рек на «Земле леопарда» и в заповеднике «Кедровая падь» ведется в непрерывном режиме. На берегах развернуты мобильные передвижные комплексы контроля — посты на колесной базе, которые перемещаются вдоль рек вслед за ходом косяков рыбы для прикрытия ключевых участков нереста. Также круглосуточное патрулирование ведут мобильные оперативные группы на высокопроходимой технике и пешие наряды, пресекающие попытки выхода к воде.

Нынешний нерестовый сезон стал первым с момента создания новой охранной зоны заповедника «Кедровая падь». Она распространила природоохранный режим на русла рек вплоть до их впадения в море. Ранее инспекторы могли пресекать браконьерство только в границах нацпарка и заповедника, теперь под охрану взяты и нижние участки рек Нарва, Кедровая, Сухая речка и Барабашевка.

«Русла защищены на всем протяжении от устьев до верховий, что исключило возможность безнаказанной установки сетей в местах захода лосося из моря, — подчеркнули в пресс-службе. — Патрулирование также охватывает водотоки Амба, Брусья и Пойма».

Специалисты отметили, что сохранение нерестилищ играет фундаментальную роль в поддержании экосистемы юго-запада Приморья. Осенний ход кеты и симы гарантирует естественное воспроизводство лососевых и служит ценным сезонным ресурсом для хищников тайги. Рыбой активно кормятся дальневосточный леопард, амурский тигр, а также гималайский и бурый медведи.

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Fishnews

  • Действия браконьеров зафиксировали на видео. Фото пресс-службы «Земли леопарда»
  • На берегах развернуты мобильные передвижные комплексы контроля — посты на колесной базе. Фото пресс-службы «Земли леопарда»
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