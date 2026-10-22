Азовскому и Черному морям перевыпустят правила рыболовства

Минсельхоз разработал проект новых правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Предполагается, что они вступят в силу с 1 сентября 2027 г.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественные обсуждения проекта продлятся до 5 ноября.

Согласно пояснительной записке, изменения направлены в том числе на адаптацию параметров промысла к новым экологическим условиям Азовского моря (рост солености, увеличение биомассы сцифоидных медуз, восстановление запасов пиленгаса и черноморских креветок).

Изменения касаются учета улова камбалы-калкан, акулы и скатов, регулирования заморного периода, добычи рапаны на аквакультурных участках, маркировки орудий лова, допустимого времени застоя сетей, сроков и районов специализированного промысла.

Кроме того, предлагается разрешить выброс медуз, попавших в орудия добычи на промысле.

Другие поправки затрагивают требования к орудиям добычи для промышленного и любительского рыболовства, размеры ячеи, промысловые размеры и прилов, нормы и запретные сроки для любительской рыбалки.

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