Бизнес вновь попросили поделиться «рыбными» планами на Севморпуть
Росрыболовство уже традиционно пригласило отраслевое сообщество направить информацию о потенциальных перевозках рыбной продукции по Северному морскому пути.
Информацию ведомство ежегодно запрашивает в рамках поручения, которое президент дал в
Ведомство попросило поделиться данными по потенциальным грузоотправителям и количеству рыбопродукции, планируемой к перевозке.
Напомним, что в
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