Бизнес вновь попросили поделиться «рыбными» планами на Севморпуть

Росрыболовство уже традиционно пригласило отраслевое сообщество направить информацию о потенциальных перевозках рыбной продукции по Северному морскому пути.

Информацию ведомство ежегодно запрашивает в рамках поручения, которое президент дал в 2020 г ., сообщает корреспондент Fishnews.

Ведомство попросило поделиться данными по потенциальным грузоотправителям и количеству рыбопродукции, планируемой к перевозке.

Напомним, что в 2020 г . Владимир Путин поручил правительству совместно с Росатомом и РЖД проработать вопрос снижения затрат на доставку рыбопродукции с Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь.

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