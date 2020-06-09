09 июня 2020 года

Президент поручил решить вопрос перевозки рыбы по Севморпути

Президент Владимир Путин дал новое поручение по использованию Северного морского пути для перевозки рыбопродукции. Правительство должно изучить вопрос снижения затрат при такой логистической схеме.

Глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам майского совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительству поставлена задача до 1 июля проработать вопрос сокращения затрат на доставку рыбопродукции из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь. К работе должны быть привлечены госкорпорация «Росатом» и РЖД.

В поручении сказано, что вопрос будет изучаться «в целях снижения стоимости рыбной продукции».

Напомним, что тему перевозок рыбы по арктической трассе на совещании поднял врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, использование Севморпути даст выигрыш по срокам доставки, качеству продукции, а также создаст стимул для развития портовой инфраструктуры, в том числе на Камчатке.

В Росрыболовстве для обсуждения транспортировки рыбных грузов Северным морским путем ранее создана специальная рабочая группа. Среди вопросов, которые считают важными решить представители рыбной промышленности, - тарифы на ледокольную проводку, логистика в западных регионах, обратная загрузка судов.

Материалы по теме перевозок продукции из водных биоресурсов по СМП собраны в рубрике «Севморпуть и рыба» .

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