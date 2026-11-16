На фермах Нижнего Поволжья проверяют осетров перед зимовкой
В рыбоводных хозяйствах Астраханской области стартовала осенняя бонитировка осетровых. Всего в регионе работают около 75 акваферм, специализирующихся на выращивании этих рыб.
Бонитировка проводится дважды в год. Весной рыбоводы оценивают результаты зимовки, а осенью фиксируют произошедшие за лето изменения.
За третий квартал
Осенняя бонитировка проводится после снижения температуры и окончания кормления. Процесс занимает несколько этапов: рыбу ловят, взвешивают, осматривают, измеряют и пересаживают.
Особое внимание уделяют производителям, от которых планируется получить потомство, отметили в министерстве. Специалисты определяют возраст, массу и размеры рыб, степень их зрелости и общее физиологическое состояние.
Бонитировку проводят и на племенных хозяйствах. Собранные данные будут использоваться для формирования маточных стад, планирования нерестовых циклов, корректировки селекционной работы и повышения эффективности предприятий.
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