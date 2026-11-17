Премьер отметил экспортные успехи рыбной отрасли

Глава правительства Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил о хорошей динамике в поставках на внешние рынки по целому ряду категорий продукции АПК, в том числе рыбы и морепродуктов.

Предприятия российского агропромышленного комплекса наращивают отгрузки на экспорт опережающими темпами, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

Среди категорий, демонстрирующих рост показателей, премьер назвал рыбную продукцию, сообщает корреспондент Fishnews.

«Динамика практически фронтальная — в ключевых сегментах отрасли, в том числе по масложировой продукции, рыбе и морепродуктам, исчисляется десятками процентов», — сказал премьер-министр.

Напомним, что рыбная продукция — одна из ключевых позиций экспорта продукции российского АПК. Объем экспортав прошлом году составил более 2 млн тонн, экспортная выручка выросла на 19% — до 6,1 млрд долларов.

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