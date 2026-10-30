Алексей Буглак: Около 80% российского вылова минтая — с международной экосертификацией

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на форуме «Рыба для будущего» в рамках выставки в Циндао рассказал о состоянии и перспективах промысла важнейшего для российской рыбной отрасли ресурса и работе бизнес-сообщества по устойчивому рыболовству.

Глава АДМ напомнил, что минтай является основным промысловым видом рыбы в России с долей в национальном объеме добычи свыше 46%. В прошлом году вылов минтая вырос на 9% и достиг 2,175 млн тонн. Добыча ведется в 13 районах Дальнего Востока России, основная доля уловов приходится на Охотское и Берингово море. В то же время в последние годы увеличивается доля других районов промысла.

«В текущем году мы ожидаем, что общий вылов составит около 2,2 млн тонн, что соответствует коэффициенту освоения ОДУ на уровне 91%», — рассказал руководитель ассоциации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения, в прошлом году 87% улова минтая было переработано в море, а оставшиеся 13% — на береговых предприятиях. Произведено более 1,2 млн тонн рыбной продукции. Вместе с тем глава АДМ отметил, что естественная природная цикличность запасов приведет к некоторому снижению уловов в ближайшие годы.

«По данным отраслевой науки, из-за слабого пополнения в ближайшие годы нерестовая биомасса в основных районах промысла, как ожидается, снизится до среднемноголетнего уровня. К 2030 году это приведет к снижению вылова до 1,9 млн тонн, что в точности соответствует среднему вылову за последние 40 лет», — рассказал Алексей Буглак.

Говоря об экологической сертификации промысла, глава ассоциации отметил, что на сегодняшний день около 80% вылова минтая имеет статус MSC-сертифицированного. «Первый промысел — самый крупный и символичный — в Охотском море был сертифицирован в 2013 году. Еще несколько промыслов — на Восточном Сахалине, Восточной Камчатке и в западной части Берингова моря — получили сертификаты MSC в 2021 году. Прохождение сертификации сопровождалось реализацией множества улучшений на промысле», — отметил руководитель объединения.

К наиболее значимым результатам Алексей Буглак отнес внедрение масштабной программы мониторинга промысла с привлечением научных наблюдателей, которая реализуется с участием отраслевых научных институтов, серию уникальных исследований в море для оценки влияния тралового лова минтая на морских птиц и млекопитающих. Получение сертификатов MSC стало не только стимулом для совершенствования практик, но и оказало глобальное влияние на конкурентоспособность российского минтая на мировом рынке, подчеркнул президент АДМ.

По оценкам ассоциации, в долгосрочной перспективе российский экспорт минтая в живом весе остается стабильным и составляет около 1,5 млн тонн. Удерживать сильные позиции на мировом рынке российскому минтаю позволяет его природная польза, устойчивые способы добычи при соблюдении строгих стандартов качества.

Однако доля поставляемой на экспорт продукции в общем объеме вылова будет снижаться в пользу внутреннего рынка. Так, если до 2020 г . более 90% вылова минтая шло за рубеж, сегодня этот показатель составляет 70%.

Fish for Future Forum (Форум «Рыба для будущего») — это ежегодная отраслевая конференция в рамках China Fisheries & Seafood Expo в Циндао, посвященная устойчивому рыболовству, сохранению морских ресурсов и развитию «голубой экономики». Организаторами события выступают Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) совместно с Китайской ассоциацией переработки и сбыта водных продуктов (CAPPMA). Форум собирает порядка 200 делегатов, включая представителей рыболовецких компаний, переработчиков, крупных ритейлеров, неправительственных организаций и госорганов.

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